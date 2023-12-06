Алматинские нейрохирурги спасли пациента от паралича

Врачи центральной городской клинической больницы Алматы спасли 69-летнего пациента с серьезными симптомами инсульта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Нейрохирург ЦГКБ Ермек Сулейменов сообщил, что мужчина был госпитализирован в экстренном порядке с серьезными симптомами инсульта, включая глубокий неврологический дефицит, парез и отсутствие движений в левых конечностях. Была проведена экстренная операция, спасшая жизнь пациента.

— Мы провели операцию, включающая селективную церебральную ангиографию и тромбоэкстракцию из средней мозговой артерии. Операция длилась 1 час 10 минут и проходила под местной анестезией. Она прошла успешно, — сказал Ермек Сулейменов.

Благодаря мастерству и профессионализму нейрохирургов, тромб был успешно извлечен, а кровеносное русло в бассейне средней мозговой артерии восстановлено. На операционном столе наблюдался регресс симптоматики, и черепно-мозговые нервы вернулись к норме.

— Через сутки после операции пациент начал проявлять признаки восстановления в левых конечностях, что представляло собой огромное достижение. Его активные движения и сила в них восстановились до четырех баллов, что было ключевым моментом в предотвращении глубокой инвалидизации, — сообщил врач.

Операция прошла в рамках системы ОСМС.