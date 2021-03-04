РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:38, 04 Март 2021 | GMT +6

    Алматинские медики получили надбавки на сумму 1,77 млрд тенге

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За январь 2021 года медики, задействованные в противоэпидемических мероприятиях по городу Алматы, получили надбавки на более 1,77 млрд тенге. Об этом сообщили в филиале Фонда социального медицинского страхования по городу Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам директора филиала Тлеухана Абилдаева, из общей суммы, произведенной в январе текущего года, по группам риска выплачены:

    1 группа риска – 877 млн тенге (1504 человека)

    2 группа риска – 644,7 млн тенге (1916 человек)

    3 группа риска – 254,4 млн тенге (1567 человек)

    Известно, что с начала пандемии в стране, с марта 2020 года, со стороны Фонда медстрахования предусмотрена оплата мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией, в том числе и выплата надбавок медработникам.

    «Всего на медицинские услуги по лечению больных коронавирусной инфекцией по Алматы в период с марта по декабрь 2020 года выплачено 7,3 млрд тенге, также ПЦР-диагностика проведена 165 тысячам граждан на сумму 1,8 млрд тенге. Произведены стимулирующие выплаты медикам на общую сумму 16,7 млрд тенге», - отмечает Тлеухан Абилдаев.

    Стоит напомнить, что медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии казахстанцы получают бесплатно вне зависимости от статуса застрахованности. Также предусмотрены услуги мобильных бригад и стационаров на дому пациентам с COVID-19 и в случаях с подозрением на COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Социальная поддержка Президентский пакет мер Общество Алматы Благодарность врачам
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:27
    Мария Бровкова получила «бронзу» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 08:05
    Велогонщица Рината Султанова принесла Казахстану «бронзу» на Азиатских играх по велоспорту
    Сегодня, 08:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!