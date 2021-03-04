Алматинские медики получили надбавки на сумму 1,77 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За январь 2021 года медики, задействованные в противоэпидемических мероприятиях по городу Алматы, получили надбавки на более 1,77 млрд тенге. Об этом сообщили в филиале Фонда социального медицинского страхования по городу Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора филиала Тлеухана Абилдаева, из общей суммы, произведенной в январе текущего года, по группам риска выплачены:

1 группа риска – 877 млн тенге (1504 человека)

2 группа риска – 644,7 млн тенге (1916 человек)

3 группа риска – 254,4 млн тенге (1567 человек)

Известно, что с начала пандемии в стране, с марта 2020 года, со стороны Фонда медстрахования предусмотрена оплата мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией, в том числе и выплата надбавок медработникам.

«Всего на медицинские услуги по лечению больных коронавирусной инфекцией по Алматы в период с марта по декабрь 2020 года выплачено 7,3 млрд тенге, также ПЦР-диагностика проведена 165 тысячам граждан на сумму 1,8 млрд тенге. Произведены стимулирующие выплаты медикам на общую сумму 16,7 млрд тенге», - отмечает Тлеухан Абилдаев.

Стоит напомнить, что медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии казахстанцы получают бесплатно вне зависимости от статуса застрахованности. Также предусмотрены услуги мобильных бригад и стационаров на дому пациентам с COVID-19 и в случаях с подозрением на COVID-19.