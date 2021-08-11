Алматинские медики получили надбавки на 18,3 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За первые шесть месяцев 2021 года медики, задействованные в противоэпидемических мероприятиях по городу Алматы, получили надбавки на более 18,3 млрд тенге. Об этом сообщил директор алматинского филиала Фонда медстрахования Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Известно, что с начала пандемии в стране с марта 2020 года со стороны Фонда медстрахования предусмотрена оплата мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией, в том числе и выплата надбавок медработникам. За первое полугодие 2021 года медики, задействованные в противоэпидемических мероприятиях по городу Алматы, получили надбавки на сумму 18,3 млрд тенге за 42 559 человек», - отметил Тлеухан Абилдаев.

Из общей суммы, произведенной за первое полугодие, по группам риска выплачены:

- 1 группа риска – 12,6 млрд тенге (20 069 человек);

- 2 группа риска – 4,1 млрд тенге (12 480 человек);

- 3 группа риска – 1,6 млрд тенге (10 010 человек)

Всего на медицинские услуги по лечению больных коронавирусной инфекцией по Алматы в период с января по июнь месяц 2021 года выплачено 15,8 млрд. тенге, также проведены ПЦР-тесты более 313 тыс. гражданам на сумму 2,5 млрд. тенге.

Стоит напомнить, что медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии казахстанцы получают бесплатно вне зависимости от статуса застрахованности. Также предусмотрены услуги мобильных бригад и стационаров на дому пациентам с COVID-19 и в случаях с подозрением на COVID-19. За первое полугодие мобильными бригадами обслужено около 119 тысяч вызовов, оплачено 681,6 млн тенге.