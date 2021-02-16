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    15:47, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Алматинские депутаты маслихата вакцинировались от COVID-19

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Депутаты маслихата города Алматы в числе первых привились от коронавируса. Инициативная группа депутатов прошла добровольную вакцинацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вакцинация прошла в городской поликлинике №5. Сначала алматинские депутаты маслихата прошли осмотр у врачей и предварительно сдали анализы. После получения прививки находились под наблюдением 30 минут.

    «Я считаю, что риски заболеть коронавирусом в период пандемии намного выше, чем возможные риски от вакцины. Мы тесно взаимодействуем с людьми, поэтому вакцинация очень актуальна. По оценкам ВОЗ, остановить пандемию и спасти жизни возможно только благодаря массовой вакцинации», - сказал секретарь маслихата города Алматы Станислав Канкуров.

    С 1 феврале 2021 года в стране запустили масштабную кампанию по вакцинации населения.

    «Как медик я понимаю, что сейчас только массовая вакцинация способна противостоять распространению коронавируса. Иммунизация снижает уровень заболеваемости в несколько раз, мы должны это понимать. Сегодня мы с коллегами хотим показать, что безопасность нашего населения очень важна. Только так мы можем победить этот вирус», - отметила депутат маслихата города Алматы Асия Аканова.

    Вакцинация от коронавируса в Казахстане проводится бесплатно и на добровольной основе.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Маслихат Вакцинация Алматы
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