    22:07, 28 Август 2025 | GMT +5

    Алматинские бизнесмены поддержали национальный мессенджер

    В Алматы на площадке MOST IT HUB состоялось расширенное совещание, посвящённое будущему IT-сектора и цифровой экономики Казахстана, передает агентство Kazinform.

    Алматинские бизнесмены поддержали национальный мессенджер
    Фото: Kazinform

    В рамках мероприятия представители бизнеса, технологических компаний, инвесторы и индустриальные партнёры обсудили ключевые направления развития отрасли, включая цифровизацию промышленности, перспективы венчурного финансирования и интеграцию отечественных IT-решений.

    Особое внимание уделили национальному мессенджеру — отечественной цифровой платформе. Эксперт в сфере IT-решений Жаркынбек Азаматов отметил важность его развития как удобного и полезного инструмента для граждан, бизнеса и госструктур, а также подчеркнул новые возможности супераппа для компаний.

    В свою очередь, представитель банковского сектора Даурен Сартаев выделил конкурентные преимущества Aitu в контексте укрепления цифрового суверенитета страны. В завершение мероприятия представитель бизнеса Нурсултан Шоканов призвал формировать в обществе «цифровой потребительский патриотизм» для поддержки отечественных продуктов и повышения их конкурентоспособности на мировом рынке.

    Aitu Бизнес Связь, ТВ, IT Алматы Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
