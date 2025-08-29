Алматинские бизнесмены поддержали национальный мессенджер

В рамках мероприятия представители бизнеса, технологических компаний, инвесторы и индустриальные партнёры обсудили ключевые направления развития отрасли, включая цифровизацию промышленности, перспективы венчурного финансирования и интеграцию отечественных IT-решений.

Особое внимание уделили национальному мессенджеру — отечественной цифровой платформе. Эксперт в сфере IT-решений Жаркынбек Азаматов отметил важность его развития как удобного и полезного инструмента для граждан, бизнеса и госструктур, а также подчеркнул новые возможности супераппа для компаний.

В свою очередь, представитель банковского сектора Даурен Сартаев выделил конкурентные преимущества Aitu в контексте укрепления цифрового суверенитета страны. В завершение мероприятия представитель бизнеса Нурсултан Шоканов призвал формировать в обществе «цифровой потребительский патриотизм» для поддержки отечественных продуктов и повышения их конкурентоспособности на мировом рынке.