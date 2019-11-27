Алматинские библиотеки переформируют в общественные пространства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Все необходимые условия для писателей и читателей будут созданы в Алматы. Об этом на инвестиционном форуме AIF-2019 сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы будут отремонтированы все существующие библиотеки, дополнительно будут построены новые. Причем они станут не просто библиотеками, а общественными пространствами.

«В наших библиотеках мы также будем обучать молодых писателей методам успешной продажи и продвижения посредством цифровых-инструментов – iTunes, yandex, bookmate, amazon. У нас много действительно одаренных молодых писателей с уникальным видением, которые с молоком матери впитали богатое культурное и историческое наследие. При необходимой поддержке, я уверен, наши писатели найдут своего читателя по всему миру», - сказал аким.

Добавим, что Бакытжан Сагинтаев назвал 8 основных креативных индустрий, имеющих наибольший потенциал на развитие города. Это: кино и анимация, музыка, театр, дизайн и архитектура, мода, новые медиа и цифровая культура, индустрия развлечений – общественные пространства, музеи и современное искусство.

Кроме того, градоначальник назвал Алматы главным центром подготовки казахстанских архитекторов. Акимат уже начал работу по сбору сведений об уникальных исторических зданиях мегаполиса.

В последние годы сфера моды получила большое развитие считает аким. В первую очередь, благодаря частным инициативам. Модные показы в Алматы должны стать не только традиционными светскими мероприятиями, но и площадками обсуждений проблем индустрии моды и поиска их решений.

«Начинающим модным дизайнерам мы предоставим мастерские, поможем с продвижением продукции на внутреннем рынке», - подчеркнул Сагинтаев.

Бакытжан Сагинтаев также добавил, что такие платформы, как YouTube, Instagram, Twitter, дали возможность при минимальных вложениях создавать востребованный контент и зарабатывать хорошие деньги. Так, молодые алматинцы, представители новых медиа, добились больших успехов, они популярны не только в Казахстане, но и в СНГ. Этот интерес необходимо поддерживать и развивать.

Он также рассказал об индустрии развлечений – общественные пространства, музеи и современное искусство.

«Солнечный пояс» Алматы дает возможность создавать большие парки аттракционов, которых нет в радиусе тысяч километров и которые станут точкой притяжения не только для жителей регионов Казахстана, но и для зарубежных туристов. Мы будем развивать событийный туризм. Проводить концерты, шоу, фестивали, представления, которые будут притягивать туристов как внутри страны, так и гостей из-за рубежа», - заметил аким.

По его словам, необходимо развивать объекты, принцип которых основан на понятии игрового обучения (edutaintment). Это музеи, выставки и другие общественные пространства, в которых жители и гости, особенно дети, через развлечение познают богатую историю нашей страны, нашего города, края.

«Алматинские музеи должны стать интерактивными и развлекательными, быть интересными для подрастающего поколения с принципиально новым мышлением, которое живет в цифровой среде. Я предлагаю создать в Алматы музей современного искусства как научно-просветительский и коммуникативный центр мегаполиса», - заявил аким.

В заключение, Сагинтаев отметил, что почти 70% работающего населения Алматы имеет высшее образование. В мегаполисе – 39 ВУЗов. Малое и среднее предпринимательство обеспечивает работой 2/3 занятых и приносит в казну 63% налогов. Для инвесторов созданы новые инструменты поддержки. Он призвал призвал инвесторов развивать экономику мегаполиса.