Алматинская трагедия: Как работали медорганизации Алматы в первые дни ЧП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление общественного здоровья Алматы показало работу службы скорой медпомощи в первые дни режима чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видео можно увидеть кадры разрушенного города после массовых беспорядков, сломанные окна и двери городской клинической больницы №7, нападение на скорую машину, а также раненых людей.

Один из сотрудников ГКБ №7 заявил, что с вечера 5 января и до обеда 8 января была напряженная ситуация. Агрессивная толпа заходила на территорию больницы, в помещения, участники беспорядков взламывали двери и окна, а также открывали огонь.

«Были выстрелы. В частности, в отделении реанимации, где находись пациенты. В связи с такой напряженной ситуацией была определенная угроза для наших сотрудников. Мы боялись, что клиника, вместе с пациентами и персоналом, может оказаться в заложниках», - говорит сотрудник больницы.

Заместитель директора службы скорой медицинской помощи города Алматы Андрей Ложкин добавил, что Служба с вечера 4 января начала работать в экстремальном режиме.

«Сотрудники напуганы. Многие из них сегодня не выходят на работу в связи с этим. Многие не могут пройти через блокпосты. Но служба скорой помощи свою функцию выполняет. Мы сегодня обеспечиваем выход 187 бригад. Как фельдшерских, так и специализированных. Также оперативный отдел работает в штатном режиме. На девочек ложится дополнительная нагрузка в плане того, что они должны выявлять по голосу, интонации, языку обращения вызывающего - является ли он опасным абонентом или нет», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Алматы зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи за период с 4 по 10 января.



