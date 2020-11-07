Алматинская полиция пресекла работу стриптиз-клуба в ночное время

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сотрудники управления криминальной полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий и мониторинга мест массового пребывания граждан выявили стриптиз-клуб, который ночью принимал гостей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Стриптиз-клуб расположен в подвале одного из домов по улице Наурызбай батыра, в Алмалинском районе.

«На рабочем месте во время визита стражей порядка находилось 13 девушек, которые оказывали услуги для мужчин. Установлено, что девушки приехали в Алматы на заработки со всего региона Казахстана. На правонарушителей были составлены административные протокола по статье 425 КРКобАП за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов», – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

Напомним, в Алматы работают 26 мониторинговых групп в составе сотрудников районных акиматов, местной полицейской службы, представителей НПП «Атамекен» и специалистов районных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг.



