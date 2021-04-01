РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:38, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Алматинская область - в «красной» зоне: за сутки 220 случаев COVID-19

    None
    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Алматинская область согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации вошла в «красную» зону. За последние сутки здесь зарегистрировано 220 случаев COVID-19, темп прироста составил 1,6%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года, в регионе всего насчитывается 13 698 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами – 6 492.

    «Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 640,8. Превышение областного показателя заболеваемости отмечается в городах Текели - 750 случаев (2449,7), Талдыкоргане – 3 526 (1877,8), Коксуском - 514 (1264,1), Каратальском - 541 (1243,6), Ескельдинском - 447 (897,1), Панфиловском - 898 (715,8), Аксуском - 242 (647,8) районах», - уточнили в департаменте.

    Отметим, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 1 апреля шесть регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматинская область Статистика Минздрав РК
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!