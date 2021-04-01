Алматинская область - в «красной» зоне: за сутки 220 случаев COVID-19

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Алматинская область согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации вошла в «красную» зону. За последние сутки здесь зарегистрировано 220 случаев COVID-19, темп прироста составил 1,6%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года, в регионе всего насчитывается 13 698 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами – 6 492.

«Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 640,8. Превышение областного показателя заболеваемости отмечается в городах Текели - 750 случаев (2449,7), Талдыкоргане – 3 526 (1877,8), Коксуском - 514 (1264,1), Каратальском - 541 (1243,6), Ескельдинском - 447 (897,1), Панфиловском - 898 (715,8), Аксуском - 242 (647,8) районах», - уточнили в департаменте.

Отметим, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 1 апреля шесть регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции.