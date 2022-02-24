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Алматинская область может стать основным поставщиком стройматериалов для страны

24 Февраля 2022 14:51
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Алматинская область может стать основным поставщиком стройматериалов для страны

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области производится более 70 видов стройматериалов, что дает возможность стать основным поставщиком для страны. При этом имеется высокий потенциал для производства полиэтиленовых пленок, листов, плит и полос. Об этом стало известно сегодня в ходе брифинга акима области Каната Бозумбаева, прошедшего в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

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При увеличении производства в два раза есть возможность покрыть 70% импорта. Для этого планируется увеличить производственные мощности действующих предприятий до 60%, это создаст 270 дополнительных рабочих мест. Будет построено более пяти новых заводов по производству полиэтиленовых пленок с суммарной мощностью 5,5 тыс тонн и созданием 275 постоянных рабочих мест. В результате будет создано 550 постоянных рабочих мест и произведено 22 тыс тонн продукции в год.

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#Алматинская область   #Строительство   #Экономика   #Регионы   #Трудоустройство  
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