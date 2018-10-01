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Алматинская область достигла высот в культуре, спорте и туризме - Арыстанбек Мухамедиулы
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - С целью разъяснения Послания Главы государства в Талдыкорган прибыл министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам Арыстана Мухамедиулы, вопросы увеличения заработной платы, повышения статуса учителей направлены на улучшение качества жизни. Министр рассказал о ситуации в его сфере в Алматинской области.
«Регион достиг больших высот в сфере культуры, спорта и туризма. Если каждый житель будет выполнять собственную работу с усердием, это сразу же положительно отразится на Алматинской области. Глава государства сказал о том, что Алаколь должен превратиться в жемчужину Казахстана. Сейчас туризм развивается, за год Алаколь посетили свыше 1 миллиона туристов. В скором времени откроется казахский драматический театр. Мы должны с гордостью говорить об этом. У вас очень много талантливой молодежи, спортсменов, показывающих высокие результаты на различных международных соревнованиях», - сказал Арыстанбек Мухамедиулы.
Автор: Самал Кабышева
Перевод: Сабина Биржанкызы
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