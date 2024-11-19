Алматинская область бьет рекорды по числу туристов в 2024 году

Число туристов в регионе за январь–октябрь 2024 года достигло впечатляющих 1,6 миллиона человек, что на 31% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

— Особое внимание привлекает приток иностранных гостей. По данным системы eQonaq, в Казахстан за 10 месяцев 2024 года прибыло 111 352 иностранных туриста, что на 73% больше, чем в 2023 году (64 003 человек). Этот рекордный прирост — показатель растущего интереса к уникальной природе и богатой культуре Казахстана, — подчеркнули в акимате.

Основной причиной роста турпотока в Алматинской области называют ее природные достопримечательности, признанные настоящими жемчужинами Центральной Азии.

Самыми популярными среди туристов стали:

Национальный парк «Көлсай көлдері» — горные озера, окруженные живописными склонами;

Иле-Алатауский национальный парк — идеальное место для любителей горных походов и уникальной флоры и фауны;

Чарынский каньон — миниатюрная версия американского Гранд-Каньона, восхищающая своими видами.

— Природные парки не только становятся визитной карточкой Алматинской области, но и усиливают международный имидж Казахстана как одного из лучших экологических туристических направлений, — говорится в сообщении акимата.

Ранее мы представляли анализ финансово-туристического потока Казахстана. Согласно исследованиям, расходы иностранных туристов, приезжающих в Казахстан, за год выросли на 13,4%.