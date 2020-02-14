Алматинская белка будет перенесена

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Знаменитую алматинскую белку перенесут на территорию «Атакента». Об этом сообщил аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За скульптуру «Белка» часть жителей «за», а другая часть «против». Принято решение с учетом общественного мнения, что эта скульптура не будет полностью демонтирована, а будет перенесена на территорию «Атакента». Мы планируем это сделать в течение марта», - сказал аким района.

Ранее сообщалось, что белка будет демонтирована, позже было решено оставить его временно.