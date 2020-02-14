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Алматинская белка будет перенесена

14 Февраля 2020 11:00
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Алматинская белка будет перенесена

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Знаменитую алматинскую белку перенесут на территорию «Атакента». Об этом сообщил аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За скульптуру «Белка» часть жителей «за», а другая часть «против». Принято решение с учетом общественного мнения, что эта скульптура не будет полностью демонтирована, а будет перенесена на территорию «Атакента». Мы планируем это сделать в течение марта», - сказал аким района.

Ранее сообщалось, что белка будет демонтирована, позже было решено оставить его временно.


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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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