Алматинская белка будет демонтирована

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О судьбе знаменитой белки рассказал руководитель Управления культуры Алматы Эрнар Курмашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Белка должна была сожжена, но ее не сожгли. Сейчас конкретно было дано поручение акиму района демонтировать белку. Вообще, все МАФы (малые архитектурные формы - ред.), которые выглядят неэстетично, уже полуразрушены, поломаны и т.д. - сейчас большая работа проводится по их демонтажу. Это прямое поручение акима города Бакытжана Абдировича, был проведен серьезный аудит, инвентаризация всех МАФов, отфографированы те, которые портят облик города. Мы создадим художественный совет, который будет согласовывать каждый МАФ, который ставится у нас в городе, каждый мурал», - сказал Эрнар Курмашев.

Ранее сообщалось, что алматинская белка изменит внешний вид.