+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: 3 °С
USD 389.04 EUR 430.90
RUB 6.11 CNY 55.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алматинская белка будет демонтирована

8 Ноября 2019 17:41
Поделиться:
Алматинская белка будет демонтирована

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О судьбе знаменитой белки рассказал руководитель Управления культуры Алматы Эрнар Курмашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Как развиваются пристоличные районы Акмолинской области
Алтай Кульгинов проверил готовность столичных коммунальных служб к зиме Аким столицы проверил готовность коммунальных служб к зиме Улицы расширили в одном из микрорайонов Петропавловска

«Белка должна была сожжена, но ее не сожгли. Сейчас конкретно было дано поручение акиму района демонтировать белку. Вообще, все МАФы (малые архитектурные формы - ред.), которые выглядят неэстетично, уже полуразрушены, поломаны и т.д. - сейчас большая работа проводится по их демонтажу. Это прямое поручение акима города Бакытжана Абдировича, был проведен серьезный аудит, инвентаризация всех МАФов, отфографированы те, которые портят облик города. Мы создадим художественный совет, который будет согласовывать каждый МАФ, который ставится у нас в городе, каждый мурал», - сказал Эрнар Курмашев.

Ранее сообщалось, что алматинская белка изменит внешний вид.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив