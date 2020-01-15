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Алматинку заставляли заниматься проституцией: подозреваемые задержаны

15 Января 2020 18:00
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Алматинку заставляли заниматься проституцией: подозреваемые задержаны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 25-летняя алматинка провела в сексуальном рабстве несколько дней. Полиция задержала подозреваемых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным полиции, при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей города Алматы за причастность к данному преступлению.

«8 января около 7 часов утра гр. «А» 1996 г.р. забрал потерпевшую из столовой «Каганат» и обманным путем отвез на съемную квартиру, откуда гр. «Б» 1972 г.р. потерпевшая была насильно вывезена в частный дом по улице Усачева, где ее избивали и насильно удерживали. В настоящее время проводятся следственные действия для обеспечения полноты и объективности расследования», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Также в отношении двух девушек, соучастниц преступления, проводятся мероприятия по их задержанию.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что владельцы одного из частных домов в городе похищали девушек и заставляли их заниматься проституцией.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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