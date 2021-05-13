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    19:27, 12 Май 2021 | GMT +6

    Алматинка выпрыгнула из окна многоэтажки и выжила

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы женщина выпрыгнула из окна четвертого этажа и получила множество травм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции уточнили, что инцидент произошел 11 мая в 22:17 часов.

    «В управление полиции Медеуского района поступило сообщение о том, что из окна одного из домов по улице Жетыбаева в микрорайоне Алатау выпала гражданка Т., 1991 года рождения, которая с травмами была доставлена в ГКБ №4. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования ОП при УП Медеуского района по ст. 105 ч.1 УК РК «Доведение до самоубийства». Обстоятельства устанавливаются», - сообщили в полиции.

    Другая женщина также выпрыгнула из окна 10-го этажа и разбилась насмерть в Алматы. В полиции тогда сообщили, что случай произошел 3 мая в одном из ЖК, расположенных в Алмалинском районе городе. Жизнь самоубийством покончила местная жительница, 1972 года рождения. Она, как было установлено, состояла на учете в Центре психического здоровья.




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