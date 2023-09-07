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    11:49, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Алматинка пожаловалась акиму на провалившуюся дорогу

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев поручил устранить проблемы с дорожным покрытием по улице Эйхе в Жетысуском районе до конца сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница района, председатель ОСИ во время встречи с акимом города обратилась с просьбой устранить провалившийся участок дороги.

    «У нас провалилась дорога, нет заезда. Обещали в июле хотя бы засыпать. Засыпьте, пожалуйста, чтобы можно было проехать. Машины бьются, люди обращаются в ОСИ, но у меня нет таких средств. Адрес: улица Эйхе, 21», - сказала она.

    «У нас, к сожалению, в Жетысуском районе есть определенный список подрядчиков, «черный», которые некачественно выполняют свои работы, и которых мы заставляем устранить их собственные нарушения, чтобы залатали дырки и провалы. Сейчас нашли способ. Я акимату дам поручение по тому адресу, который вы озвучили. Постараемся до конца сентября завершить работу: не только засыпать, максимально сделаем, чтобы удобно было ездить, и зимой не было проблем», - ответил аким.

    В акимате сообщили, что в целом в Жетысуском районе в этом году запланировано провести средний ремонт 22 км дорог на 18 улицах. Дорожно-ремонтные работы на 4 улицах (Омарова, Казыбаева, Хожамьярова, Казыбаева) будут завершены в сентябре. Остальные 14 улиц будут закончены в октябре. Районным акиматом в рамках переданных в этом году полномочий проводятся работы по текущему ремонту дорог на 11 улицах площадью 8 тысяч квадратных метров. До конца октября текущим ремонтом будет охвачено еще 7 тысяч квадратных метров.


    Теги:
    Акимат Общество Алматы Дороги
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