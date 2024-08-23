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    14:15, 23 Август 2024 | GMT +6

    Алматинка погибла на первом свидании: суд изменил приговор

    суды
    Фото: freepik

    В Алматинском городском суде в апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело о гибели девушки,, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ранее приговором суда первой инстанции, подсудимый признан виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 1, статья 104 УК), и осужден на 2 года и 6 месяцев лишения свободы. От сторон процесса и их представителей поступили апелляционные жалобы на приговор суда.

    В ходе изучения материалов дела, судебной коллегией установлено, что в октябре 2023 года подсудимый с потерпевшей К. выйдя из кафе в ходе конфликта, возникшего из-за такси, с силой толкнул девушку. В результате она упала в арык, ударившись при падении затылочной частью головы об верхнюю кромку стенки бетонного арыка, и от полученного повреждения скончалась.

    Согласно заключению экспертизы, причиной смерти К. явилась тупая закрытая черепно-мозговая травма, перелом правой височной кости, c прорывом крови в боковые желудочки мозга.

    Изучив материалы дела и учитывая указанные обстоятельства а также заключение экспертизы, судебная коллегия, отменила ранее вынесенный приговор.

    - Постановлением коллегии, Т. признан виновным в умышленном причинений тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть человека (пункт 3 статьи 106 УК) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, - сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда.

    Постановление вступило в законную силу

    В октябре 2023 года сообщалось о гибели девушки на первом свидании в Алматы. Тогда полиция завела дело по статье убийство и задержала подозреваемого. 

    Теги:
    Суды Алматы Убийство Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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