Алматинка погибла на первом свидании: суд изменил приговор

В Алматинском городском суде в апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело о гибели девушки,, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее приговором суда первой инстанции, подсудимый признан виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 1, статья 104 УК), и осужден на 2 года и 6 месяцев лишения свободы. От сторон процесса и их представителей поступили апелляционные жалобы на приговор суда.

В ходе изучения материалов дела, судебной коллегией установлено, что в октябре 2023 года подсудимый с потерпевшей К. выйдя из кафе в ходе конфликта, возникшего из-за такси, с силой толкнул девушку. В результате она упала в арык, ударившись при падении затылочной частью головы об верхнюю кромку стенки бетонного арыка, и от полученного повреждения скончалась.

Согласно заключению экспертизы, причиной смерти К. явилась тупая закрытая черепно-мозговая травма, перелом правой височной кости, c прорывом крови в боковые желудочки мозга.

Изучив материалы дела и учитывая указанные обстоятельства а также заключение экспертизы, судебная коллегия, отменила ранее вынесенный приговор.

- Постановлением коллегии, Т. признан виновным в умышленном причинений тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть человека (пункт 3 статьи 106 УК) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, - сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда.

Постановление вступило в законную силу

В октябре 2023 года сообщалось о гибели девушки на первом свидании в Алматы. Тогда полиция завела дело по статье убийство и задержала подозреваемого.