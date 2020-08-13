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Алматинка оказалась должна банку 45 млрд тенге: она выиграла суд

Автор:  
Еламан Турысбеков
13 Августа 2020, 19:04
Алматинка оказалась должна банку 45 млрд тенге: она выиграла суд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинка, у которой банк пытался взыскать 45 миллиардов тенге, выиграла суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе алматинского горсуда сообщили, что сегодня горсудом под председательством и.о. председателя коллегии по гражданским делам М.Мухатова пересмотрено решение Медеуского районного суда об удовлетворении иска АО «Фонд проблемных кредитов» о взыскании ссудной задолженности в размере 45 млрд. тенге.

«В ходе повторного рассмотрения дела, нашли свое подтверждение доводы ответчика Кадировой о том, что она не подписывала соглашение об открытии кредитной линии, а также дополнительное соглашение к нему, на основании которых на нее возлагалась бы обязанность погашать долг в солидарном порядке вместе с другими ответчиками. Постановлением суда апелляционной инстанции вынесено новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании 45 млрд тенге с Зебихон Кадировой. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения», - сообщили в пресс-служба Алматинского городского суда.

Отметим, ранее в ряде СМИ сообщалось, что суд обязал алматинку Зебихон Кадировой выплатить долг в 45 миллиардов тенге (свыше 100 миллионов долларов) банку по кредитному договору. При этом женщина заявила, что денег не занимала и никакого соглашения с банком не подписывала. Она утверждала, что это ошибка.


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