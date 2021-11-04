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Алматинка через суд заставила стоматолога вернуть деньги за лечение

4 Ноября 2021 21:18
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Алматинка через суд заставила стоматолога вернуть деньги за лечение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинка подала заявление в суд на стоматолога и потребовала вернуть деньги за некачественное лечение и выплатить компенсацию, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу алматинского городского суда.

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В горсуде сообщили, что установка трех зубных имплантов обошлась истцу в 560 000 тенге. Однако после стоматологической операции состояние ее стало ухудшаться, устойчиво держалась температура, пришлось пройти длительное лечение. Импланты были удалены. Ответчик вернул часть суммы - 250 000 тенге. Остаток в 310 000 тенге ответчик не возвращал. Это вынудило ее обратиться в суд.

К требованиям взыскания оставшейся суммы истец добавила и возмещение морального вреда в сумме 500 000 тенге. Решением суда требования были удовлетворены частично с взысканием 310 000 тенге и компенсации морального вреда в размере 100 000 тенге.

Рассматривая дело по жалобе ответчика, коллегия установила, что истец ставила в известность ответчика об имеющемся у нее диагнозе невралгия тройничного нерва.

Специалист челюстно-лицевой хирургии дал в суде заключение, подтвердив, что заболевание является противопоказанием для установки зубных имплантов. Проведение операций по имплантации зубов требует предварительного полного обследования пациента. Коллегия согласилась с решением суда первой инстанции в пользу истца, оставив апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.

Защитив законные права пациента, суд разъяснил, что стоматологи должны более внимательно относиться к своей работе, исключив случаи пренебрежения диагнозами пациентов, которые могут привести к непоправимым последствиям.


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#Алматы   #Суды   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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