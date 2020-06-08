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вчера 21:54
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Алматинец застрелил зятя и дочь, а затем покончил жизнь самоубийством
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы вновь произошла перестрелка, передает корреспондент МИА «Казинформ»
«По проспекту Сейфуллина вверх не доезжая Рыскулова машин не пускают. Что-то произошло на автомойке. Стоят много скорых и полицейских», - сообщили очевидцы.
В департаменте полиции сообщили, что 8 июня в Турксибском районе города Алматы, в одном из домов по проспекту Сейфуллина, местный житель - гр.Б., 1951 года рождения, в результате семейного конфликта из гладкоствольного ружья застрелил своего зятя - гр.Н., 1987 года рождения и дочь - гр.Б., 1979 года рождения, а затем покончил жизнь самоубийством. В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, оружие зарегистрировано на самого гражданина Б. Другие обстоятельства трагедии устанавливаются», - сообщили в полиции.
Напомним, недавно, 3 июня, на пересечении улиц Казыбек би и Муканова также была перестрелка. В результате пострадал прохожий.
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