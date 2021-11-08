Алматинец зарубил топором любовника жены

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мужчину, подозреваемого в убийстве любовника своей жены топором, задержала полиция Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В дежурную часть районного управления полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлен мужчина с множественными колото-резанными ранами и черепно-мозговой травмой. От полученных повреждений мужчина, не приходя в сознание, скончался.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК (Убийство). Следственно-оперативная группа установила личность погибшего, им оказался 36-летний житель Алматы. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками УКП и ОКП ДП Алматинской области 6 ноября задержан подозреваемый – 32-летний алматинец, который признался в убийстве», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Подозреваемый пояснил, что на дне рождения у погибшего он узнал, что тот является любовником его жены. Вернувшись домой, мужчина записал на видеокамеру признание жены, после чего вызвал потерпевшего на разговор в укромное место. Предъявив видеозапись и получив признание о связи с его женой, он нанес любовнику топором множественные ранения.

В полиции отметили, что подозреваемый в 2014 году имел судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Задержанный водворен в ИВС. Орудие преступления – топор изъят и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. Иная информация, согласно ст. 201 УПК РК, не разглашается.