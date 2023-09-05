РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:31, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Алматинец устроил массовое ДТП и скрылся, два человека пострадали

    None
    Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ночью произошло крупное ДТП с участием четырех авто, есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места происшествия появилось в Сети. Сообщается, что оно произошло на пересечении улиц Саина и Шаляпина.

    В департаменте полиции города уточнили, что авария случилась 5 сентября в 01:35 в Ауэзовском районе.

    «Установлено, что водитель автомашины марки Mercedes, следуя по улице Саина в северном направлении, на пересечении с улицей Шаляпина, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с четырьмя транспортными средствами: автомашинами Nissan, Mercedes, Toyota Land Cruiser Prado и Chevrolet. После этого виновник скрылся с места аварии в пешем порядке», - прокомментировали в пресс-службе ДП города.

    Личность водителя установлена. Принимаются меры к его задержанию.

    В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автомашины марки Nissan.

    Факт принят в производство сотрудниками управления полиции Ауэзовского района.


    Теги:
    Алматы Происшествия ДТП Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!