Алматинец устроил массовое ДТП и скрылся, два человека пострадали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ночью произошло крупное ДТП с участием четырех авто, есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия появилось в Сети. Сообщается, что оно произошло на пересечении улиц Саина и Шаляпина.

В департаменте полиции города уточнили, что авария случилась 5 сентября в 01:35 в Ауэзовском районе.

«Установлено, что водитель автомашины марки Mercedes, следуя по улице Саина в северном направлении, на пересечении с улицей Шаляпина, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с четырьмя транспортными средствами: автомашинами Nissan, Mercedes, Toyota Land Cruiser Prado и Chevrolet. После этого виновник скрылся с места аварии в пешем порядке», - прокомментировали в пресс-службе ДП города.

Личность водителя установлена. Принимаются меры к его задержанию.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автомашины марки Nissan.

Факт принят в производство сотрудниками управления полиции Ауэзовского района.