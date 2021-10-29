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    20:03, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Алматинец спас женщину из горящего дома, еще два человека погибли

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы горел двухярусный дачный дом в садоводческом обществе «Молодой садовод». Один человек был спасен, еще двое погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ДЧС Алматы сообщили, что 28 октября в 10:48 пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в садоводческом обществе «Молодой садовод» в мкр. Кенсай-2, Медеуского района.

    «Несмотря на крутые подъемы горной местности и узкие проезды, пожарные оперативно поднялись наверх в дачный массив, где обнаружили горение открытым пламенем двухярусного дачного дома и надворных построек на общей площади 40 квадратных метров. Незамедлительно были введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды от пожарных автоцистерн. В кратчайшие сроки была снята угроза распространения огня на соседние постройки. Пожар локализован за 12 минут, ликвидирован в 11:40. В ликвидации пожара было задействовано более 20 человек личного состава, 5 единиц техники», - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

    По информации ведомства, в ГКБ №4 доставили 62-летнюю гражданку, которая была спасена соседом Бахытжаном Кагазбековым (50 лет). Он получил ожоги легкой степени, но от госпитализации отказался. В ДЧС Алматы готовят представление к награждению гражданина Кагазбекова.

    «В ходе тушения пожара обнаружены тела хозяйки дома (47 лет) и гражданина Б. (51 лет)», - отметили в ДЧС.

    По словам соседей «накануне в доме и вообще» они часто употребляли спиртные напитки. В сентябре сотрудниками Медеуского управления по ЧС была проведена разъяснительная беседа с жителями этого дома о соблюдении правил безопасности в отопительный период.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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