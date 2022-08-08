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Алматинец с ножом напал на бывшую жену: ему предъявили обвинение в хулиганстве
8 Августа 2022 19:12

Алматинец с ножом напал на бывшую жену: ему предъявили обвинение в хулиганстве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В отношении мужчины, напавшего с ножом на свою бывшую жену в автобусе, заведено уголовное дело по статье «Хулиганство», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт 1 августа зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части третьей статьи 293 УК РК «Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью».

«Проводится комплекс следственных мероприятий, для обеспечения полноты и всесторонности. По согласованию с прокуратурой подозреваемый водворен в изолятор временного содержания с последующим решением вопроса об избрании меры пресечения в рамках расследуемого уголовного дела. По результатам расследования будет дана оценка действиям подозреваемого и определена квалификация уголовных правонарушений», - сообщили в пресс-службе ДП.

Видео нападения мужчины с ножом на женщину в автобусе появилось ранее в Сети. За пассажирку заступился 23-летний Райымбек Медетбек. Аким Алматы Ерболат Досаев сегодня поблагодарил его за мужество, отвагу и активную гражданскую позицию, а также вручил благодарственное письмо и ценный подарок.


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