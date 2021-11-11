Алматинец продавал несуществующие Toyota

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 43-летний алматинец продавал несуществующие «Toyota Camry 40», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подозреваемый «выставил на продажу» автомобили за цену ниже рыночной. Для осуществления своих мошеннических целей, мужчина имел несколько мобильных телефонов. Представлялся он то хозяином машины, то работником ломбарда или сотрудником ЦОН.

«Желающих приобрести один из самых ходовых автомобилей по заниженной цене было много. В ходе переговоров мошенник торопил потерпевших с задатком, объясняя большим количеством клиентов. После перечисления денег, злоумышленник отключал телефон. В отношении задержанного начато досудебное расследование по ст. 190 ч. УК РК», – рассказал начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

Как стало известно, на данный момент доказано 15 фактов мошенничества с участием гражданина С. Он водворен в изолятор временного содержания. Полицейские просят, граждан пострадавших от действий указанного человека, обращаться по телефонам: 227-55-02; 8-708-380-54-00; 8-775-663-94-36.