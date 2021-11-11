+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 8 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алматинец продавал несуществующие Toyota

11 Ноября 2021 15:12
Поделиться:
Алматинец продавал несуществующие Toyota

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 43-летний алматинец продавал несуществующие «Toyota Camry 40», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Три лошади стали причиной ДТП на трассе
Наркотики нашли и изъяли у жителя столицы в Павлодарской области Несколько кредитов на инвалида оформила 18-летняя аферистка в Караганде Почему водители авто скрываются с места ДТП

Подозреваемый «выставил на продажу» автомобили за цену ниже рыночной. Для осуществления своих мошеннических целей, мужчина имел несколько мобильных телефонов. Представлялся он то хозяином машины, то работником ломбарда или сотрудником ЦОН.

«Желающих приобрести один из самых ходовых автомобилей по заниженной цене было много. В ходе переговоров мошенник торопил потерпевших с задатком, объясняя большим количеством клиентов. После перечисления денег, злоумышленник отключал телефон. В отношении задержанного начато досудебное расследование по ст. 190 ч. УК РК», – рассказал начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

Как стало известно, на данный момент доказано 15 фактов мошенничества с участием гражданина С. Он водворен в изолятор временного содержания. Полицейские просят, граждан пострадавших от действий указанного человека, обращаться по телефонам: 227-55-02; 8-708-380-54-00; 8-775-663-94-36.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Мошенничество  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Три лошади стали причиной ДТП на трассе
Наркотики нашли и изъяли у жителя столицы в Павлодарской области
Несколько кредитов на инвалида оформила 18-летняя аферистка в Караганде
Почему водители авто скрываются с места ДТП
Популярное
1 Руководителя управления образования назначили в СКО
2 «В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
3 10 лет проведет в тюрьме продавец наркотиков в СКО
4 В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
5 «КамАЗ» перевернулся и загорелся на трассе в СКО
6 1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Читайте также
Кому будет доступна вакцина Pfizer в Казахстане
35 млн тенге присвоил почтальон с двумя сообщниками в Туркестанской области
Руководителя управления образования назначили в СКО
«В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
10 лет проведет в тюрьме продавец наркотиков в СКО
В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
«КамАЗ» перевернулся и загорелся на трассе в СКО
1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив