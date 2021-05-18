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    13:34, 18 Май 2021 | GMT +6

    Алматинец предлагал списать штрафы «Сергек»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы при мониторинге социальных сетей выявила пост по списанию штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных автоматизированной системой «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов в своем Facebook написал, что управлению полиции Жетысуского района было поручено, незамедлительно провести проверку по этому факту.

    «В результате установлен и доставлен для разбирательства в УП алматинец, который, как оказалось, оказывает юридические услуги по аннулированию штрафов в законном порядке. Мужчина пояснил, что путем размещения такой «многозначной» рекламы, он всего на всего хотел заинтересовать клиентов», - отметил Рустам Абдрахманов.

    Он добавил, что в работе автоматизированных систем человеческий фактор полностью исключен.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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