Алматинец предлагал списать штрафы «Сергек»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы при мониторинге социальных сетей выявила пост по списанию штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных автоматизированной системой «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ»

Заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов в своем Facebook написал, что управлению полиции Жетысуского района было поручено, незамедлительно провести проверку по этому факту.

«В результате установлен и доставлен для разбирательства в УП алматинец, который, как оказалось, оказывает юридические услуги по аннулированию штрафов в законном порядке. Мужчина пояснил, что путем размещения такой «многозначной» рекламы, он всего на всего хотел заинтересовать клиентов», - отметил Рустам Абдрахманов.

Он добавил, что в работе автоматизированных систем человеческий фактор полностью исключен.