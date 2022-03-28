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    17:20, 28 Март 2022 | GMT +6

    Алматинец ограбил 8-летнюю девочку

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержан подозреваемый в ограблении 8-летней девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    О вопиющем преступлении в полицию сообщила мама девочки. По ее словам, в одной из аптек города неизвестный мужчина снял сережки с ушей ее малолетней дочери.

    Факт открытого хищения чужого имущества зафиксировали камеры видеонаблюдения. На видео видно, как злоумышленник снимает серьги с ребенка.

    «В первую очередь по приметам был составлен фоторобот подозреваемого. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками нашего подразделения в тот же день был задержан житель города, гражданин К., 1973 года рождения. Подозреваемый сознался в грабеже. В данный момент проверяется его личность на причастность к другим ранее совершенным преступлениям. По данному факту расследуется уголовное дело по ст. 191 ч.1 УК РК», – информировал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Алматы Правоохранительные органы
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