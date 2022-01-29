Алматинец извинился за грубое обращение с собакой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы проверила видео, на котором видно как собака убегает от своего хозяина, пытаясь укрыться. Мужчина принес извинения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео появилось в соцетях .

«Нами проведена соответствующая проверка с выездом на адрес. Владелец домашнего питомца установлен – гражданин З., 1991 года рождения (житель Бостандыкского района Алматы). С ним проведена профилактическая беседа о недопустимости грубого обращения с домашними животными. Соблюдение условий по обращению с домашними животными взято на контроль Департаментом полиции города Алматы», - написал на своей странице в Instagram заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

В свою очередь, хозяин собаки публично извинился.

«Вот моя собака – жива и здорова. Она меня укусила. Был такой инцидент. Извиняюсь, если что-то не так. Собака жива и здорова, все будет хорошо. Впредь такого совершать не буду. Я не издевался – это же моя собака», - сказал мужчина на опубликованном видео.

Напомним, 30 декабря прошлого года Глава государства подписал закон «Об ответственном обращении с животными».

Ветеринарный врач, член экологического союза «Табигат» Анна Хамчукова рассказала, как изменится отношение к животным после принятого закона и что не является пропагандой жестокого обращения с животными.