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Алматинец извинился за грубое обращение с собакой

29 Января 2022 18:41
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Алматинец извинился за грубое обращение с собакой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы проверила видео, на котором видно как собака убегает от своего хозяина, пытаясь укрыться. Мужчина принес извинения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео появилось в соцетях .

«Нами проведена соответствующая проверка с выездом на адрес. Владелец домашнего питомца установлен – гражданин З., 1991 года рождения (житель Бостандыкского района Алматы). С ним проведена профилактическая беседа о недопустимости грубого обращения с домашними животными. Соблюдение условий по обращению с домашними животными взято на контроль Департаментом полиции города Алматы», - написал на своей странице в Instagram заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

В свою очередь, хозяин собаки публично извинился.

«Вот моя собака – жива и здорова. Она меня укусила. Был такой инцидент. Извиняюсь, если что-то не так. Собака жива и здорова, все будет хорошо. Впредь такого совершать не буду. Я не издевался – это же моя собака», - сказал мужчина на опубликованном видео.

Напомним, 30 декабря прошлого года Глава государства подписал закон «Об ответственном обращении с животными».

Ветеринарный врач, член экологического союза «Табигат» Анна Хамчукова рассказала, как изменится отношение к животным после принятого закона и что не является пропагандой жестокого обращения с животными.


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#Алматы   #Общество   #Животные  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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