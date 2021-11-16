Алматинец использовал подложный госномер, чтобы не платить за парковку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинец на «Mitsubishi», не желая платить за парковку, использовал подложный госномер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автомашину «Mitsubishi» патрульные полицейские обнаружили на пересечении улиц Абылай хана и Казыбек би. Внимание стражей порядка привлекли разные государственные регистрационные номерные знаки, установленные на транспортном средстве.

«Его владелец установлен. В свое оправдание мужчина сообщил, что подложный госномер установил с целью ухода от оплаты за парковку. Указанные действия противоречат законодательству и влекут за собой административную ответственность. Правонарушитель оштрафован. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.