Алматинец использовал подложный госномер, чтобы не платить за парковку
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинец на «Mitsubishi», не желая платить за парковку, использовал подложный госномер, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Автомашину «Mitsubishi» патрульные полицейские обнаружили на пересечении улиц Абылай хана и Казыбек би. Внимание стражей порядка привлекли разные государственные регистрационные номерные знаки, установленные на транспортном средстве.
«Его владелец установлен. В свое оправдание мужчина сообщил, что подложный госномер установил с целью ухода от оплаты за парковку. Указанные действия противоречат законодательству и влекут за собой административную ответственность. Правонарушитель оштрафован. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
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