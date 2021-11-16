+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алматинец использовал подложный госномер, чтобы не платить за парковку

16 Ноября 2021 13:43
Поделиться:
Алматинец использовал подложный госномер, чтобы не платить за парковку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинец на «Mitsubishi», не желая платить за парковку, использовал подложный госномер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Найдено обгоревшее тело: костанайские полицейские задержали подозреваемых в убийстве
Выстрелами в воздух пришлось останавливать подозреваемых в незаконной охоте в СКО Водитель «Nissan Sanny» погиб в ДТП после столкновения с автобусом «Паз» в Карагандинской области Тушу косули и три ружья изъяли у астанчанина полицейские Акмолинской области

Автомашину «Mitsubishi» патрульные полицейские обнаружили на пересечении улиц Абылай хана и Казыбек би. Внимание стражей порядка привлекли разные государственные регистрационные номерные знаки, установленные на транспортном средстве.

«Его владелец установлен. В свое оправдание мужчина сообщил, что подложный госномер установил с целью ухода от оплаты за парковку. Указанные действия противоречат законодательству и влекут за собой административную ответственность. Правонарушитель оштрафован. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Борьба с преступностью  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Найдено обгоревшее тело: костанайские полицейские задержали подозреваемых в убийстве
Выстрелами в воздух пришлось останавливать подозреваемых в незаконной охоте в СКО
Водитель «Nissan Sanny» погиб в ДТП после столкновения с автобусом «Паз» в Карагандинской области
Тушу косули и три ружья изъяли у астанчанина полицейские Акмолинской области
Популярное
1 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
2 Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
3 Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
4 Полиция Алматы обратилась к жителям из-за интернет-мошенников
5 Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
6 Астанчанин продал арендованную машину
Читайте также
В Алматы за сутки вакцинировано 3,4 тысяч человек
Тушу косули и три ружья изъяли у астанчанина полицейские Акмолинской области
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
Полиция Алматы обратилась к жителям из-за интернет-мошенников
Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
Астанчанин продал арендованную машину
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив