Алматинцы жалуются на запах газа в домах и квартирах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На линию «112» поступают жалобы от жителей Алмалинского, Ауэзовского и Бостандыкского районов Алматы о наличии запаха газа в домах и квартирах. Предварительную причину назвали в АО «Интергаз Центральная Азия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время для отработки всех сообщений задействованы семь аварийных бригад службы газа», - сообщили в компании.

По данным управления магистральных газопроводов по городу Алматы АО «Интергаз центральная Азия» 16 января, в связи с аномальным повышением температуры до +15° произошло увеличение плотности газа, повлекшее за собой уменьшение его расхода, при этом одоризация газа осталась в зимнем режиме.

Одоризация - это придание природному газу специфического запаха с помощью специальных компонентов для своевременного обнаружения возможных утечек.

После первых заявок было принято решение о снижении выходного давления, а также о снижении нормы одоризации. При этом по всем заявкам утечек, угрожающих жизни и здоровью граждан не обнаружено. Одорант является физиологически безвредным. В настоящее время регулировка будет осуществляться в ручном режиме.

В случае возникновения проблем с газоснабжением необходимо обращаться в аварийную службу по номеру «104».