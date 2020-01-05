Алматинцы жалуются на пробки в Медеу: как собираются решить проблему

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В высокогорном спортивном комплексе «Медеу» отреагировали на жалобы жителей относительно больших очередей у касс и нехватки мест в парковочных зонах во время праздников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В минувшие выходные «Медеу» стал одним из самых посещаемых мест среди гостей и жителей города. В связи с большим количеством посетителей на дороге, ведущей к катку, образовались большие пробки. Здесь люди стояли в очередях у касс и у входа, а возвращались в город в переполненных автобусах.

Жители активно делились фотографиями и видео происходящего в соцсетях, выражая недовольство в адрес администрации катка и автопарка.

«Парковка у нас, в принципе, была увеличена. Но в праздничные дни было очень много людей. На парковках у нас всегда не хватает мест, и с этим не всегда хорошо у нас получается. Мы все-таки живем в мегаполисе, где много желающих покататься. В будущем мы будем расширять места в парковочных зонах, увеличивать количество касс, чтобы избежать больших очередей, создавать максимальные условия нашим гостям. Что касается очередей у зоны проката коньков, то я скажу, что у нас имеется 3500 пар коньков. Бывают у нас, конечно, очереди, но небольшие. Сразу скажу, что колоссальных проблем не было», - сказал администратор катка Рустам Джинлиров.

Он также добавил, что в праздничные дни с 1 по 7 января каток работает в три сеанса с 10:00 до 23:00 часов. Информация об этом была опубликована на официальных ресурсах.