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Алматинцы жалуются на нашествие жуков

22 Мая 2020 20:52
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Алматинцы жалуются на нашествие жуков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы жалуются на нашествие жуков. Они вредят деревьям и всем другим зеленым насаждениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографии вредителей в нашу редакцию предоставила жительница частного дома в Жетысуском районе города.

Между тем в управлении зеленой экономики города сообщили, что в целях сохранения и оздоровления зеленого фонда города, силами подрядных организаций ежедневно в ночное время во всех районах начата работа по биологической обработке зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки.
«Для стабильного состояния деревьев и повышения их устойчивости к различным вредным организмам начата профилактическая и защитная обработка зеленых насаждений. Препараты обеспечивают надежный контроль численности листогрызущих и сосущих насекомых. Обладают длительным защитным действием и высокой избирательностью, безопасным для окружающей среды. Против листогрызущих вредителей - гусеницы различных видов листоверток, яблоневая моль, яблоневая плодожорка, личинки листоедов, пилильщиков - в течение вегетации с учетом их биологических особенностей», - сообщили в управлении.


В случае выявления факта и очагов заражения зеленых насаждений жителям необходимо обращаться по контактным телефонам: 8(727) 264-28-45, 8 (727) 272-54-89, 8-702-954-17-18, 8-707-773-12-37, 8-775-194-92-29.
«Обработка зеленых насаждений по технологии производится в ночное время. Просим жителей города с пониманием отнестись к проводимым работам», - добавили в ведомстве.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Экология, Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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