Алматинцы жалуются на нашествие жуков

Между тем в управлении зеленой экономики города сообщили, что в целях сохранения и оздоровления зеленого фонда города, силами подрядных организаций ежедневно в ночное время во всех районах начата работа по биологической обработке зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки.

«Для стабильного состояния деревьев и повышения их устойчивости к различным вредным организмам начата профилактическая и защитная обработка зеленых насаждений. Препараты обеспечивают надежный контроль численности листогрызущих и сосущих насекомых. Обладают длительным защитным действием и высокой избирательностью, безопасным для окружающей среды. Против листогрызущих вредителей - гусеницы различных видов листоверток, яблоневая моль, яблоневая плодожорка, личинки листоедов, пилильщиков - в течение вегетации с учетом их биологических особенностей», - сообщили в управлении.





В случае выявления факта и очагов заражения зеленых насаждений жителям необходимо обращаться по контактным телефонам: 8(727) 264-28-45, 8 (727) 272-54-89, 8-702-954-17-18, 8-707-773-12-37, 8-775-194-92-29.

«Обработка зеленых насаждений по технологии производится в ночное время. Просим жителей города с пониманием отнестись к проводимым работам», - добавили в ведомстве.