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    19:32, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Алматинцы жалуются на холодную воду из крана вместо горячей

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы недовольны тем, что вместо горячей воды у них из крана течет холодная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Алматинка, проживающая по улице Гагарина, 167, в социальной сети Facebook сообщила, что после отключения отопления горячая вода из крана стала холодной. С подобной проблемой столкнулись и потребители разных районов мегаполиса.

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» ответили, что в межотопительный период, в связи с проведением плановых ремонтов, отпуск горячей воды производится только по одному трубопроводу по тупиковой схеме (циркуляция отсутствует), что приводит ее к остыванию в трубопроводе.

    «Температура также зависит от степени разбора воды потребителями. Если разбор воды слабый, вода застаивается, соответственно, остывает. В этой связи, рекомендуем рассмотреть возможность установки узла догрева для обеспечения постоянной температуры горячего водоснабжения в летний период.

    Вместе с тем, начисление по услуге «горячая вода» производятся с учетом фактической температуры теплоносителя, зафиксированной общедомовым прибором учета, который установлен в доме, что отображается при формировании платежей», - пояснили в АлТС.


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