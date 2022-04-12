Алматинцы жалуются на холодную воду из крана вместо горячей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы недовольны тем, что вместо горячей воды у них из крана течет холодная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинка, проживающая по улице Гагарина, 167, в социальной сети Facebook сообщила, что после отключения отопления горячая вода из крана стала холодной. С подобной проблемой столкнулись и потребители разных районов мегаполиса.

В ТОО «Алматинские тепловые сети» ответили, что в межотопительный период, в связи с проведением плановых ремонтов, отпуск горячей воды производится только по одному трубопроводу по тупиковой схеме (циркуляция отсутствует), что приводит ее к остыванию в трубопроводе.

«Температура также зависит от степени разбора воды потребителями. Если разбор воды слабый, вода застаивается, соответственно, остывает. В этой связи, рекомендуем рассмотреть возможность установки узла догрева для обеспечения постоянной температуры горячего водоснабжения в летний период.

Вместе с тем, начисление по услуге «горячая вода» производятся с учетом фактической температуры теплоносителя, зафиксированной общедомовым прибором учета, который установлен в доме, что отображается при формировании платежей», - пояснили в АлТС.