Алматинцы заплатили больше 4 млн тенге штрафов за розжиг костров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департаментов по чрезвычайным ситуациям и полиции Алматы, а также лесохозяйственных учреждений в целях профилактики пожаров в горнолесной местности, выходные и праздничные дни проводят рейдовые мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день осуществлено 57 рейдов, вручено более 5 тысяч памяток, пресечено более 100 розжигов костров, к административной ответственности привлечено 56 физических лиц на общую сумму более 4 млн тенге», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель начальника ДЧС города Самат Асаинов.

По данным департамента, 43 человека получили предупреждения по части 1 статьи 505 КоАП, два человека были оштрафованы по части 2 статьи 505 на общую сумму 34 500 тенге, еще 11 человек - по статье 367 КоАП на общую сумму 4 миллиона 140 тысяч тенге.

Самат Асаинов напомнил, что за нарушение требований пожарной безопасности в лесах на территориях особо охраняемых природных парков предусмотрена административная ответственность - 100 МРП (345 тысяч тенге) по части 3 статьи 367 КоАП, а в случаях наступления иных тяжких последствии предусмотрена уголовная ответственность по части 2 статьи 204.

Ранее в Алматы нарушителя за розжиг костра в Иле-Алатауском Национальном природном парке оштрафовали на сумму свыше 1 млн тенге.