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    14:06, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Алматинцы выступили против строительства высотки в микрорайоне Таугуль

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители близлежащих домов в микрорайоне Таугуль выступили против строительства многоэтажных жилых комплексов вместо сносимых старых, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Недавно жители микрорайона «Таугуль» выступили с обращением к Президенту против строительства многоэтажек.

    Касательно данного вопроса Агентство МИА «Казинформ» обратился за официальным комментарием в городской акимат.

    Как прокомментировали в АО «СПК Алматы», ветхие дома, которые расположены на участке вдоль ул. Сулейменова между ул. Жандосова и ул. Рыскулбекова входят в «Программу реновации жилищного фонда г. Алматы на 2021-2025 гг.».

    «Реновация на данном участке улиц реализуется совместно с частным инвестором-застройщиком. Проект состоит из 8 очередей строительства многоквартирных жилых домов, реализация которого запланирована не ранее 2025 года.

    На сегодня по первой очереди проекта начаты строительно-монтажные работы. В рамках первой очереди снесено 5 ветхих домов, это 40 квартир. 25 семей переселены на постоянную основу в жилой фонд «СПК Алматы», 15 семей планируют вернуться в свой район после окончания строительства нового дома», - сообщили в ведомстве.

    Концепция застройки по 2-8 очередям еще не утверждена. Как сообщили в ведомстве, при разработке концепции будут проводиться общественные слушания.

    «По данному проекту имеются противоположные точки зрения. Жители ветхих домов выступают за снос и новое строительство, а жители близлежащих - против многоэтажной застройки. В настоящее время с активистами ведется работа по поиску компромиссных решений», - прокомментировали в АО «СПК Алматы».

    Ранее сообщалось, что в 2022 году в Алматы с учетом планов частных застройщиков запланирован снос 32 ветхих домов на 278 квартир.


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