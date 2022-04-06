Алматинцы выступили против строительства высотки в микрорайоне Таугуль

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители близлежащих домов в микрорайоне Таугуль выступили против строительства многоэтажных жилых комплексов вместо сносимых старых, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Недавно жители микрорайона «Таугуль» выступили с обращением к Президенту против строительства многоэтажек.

Касательно данного вопроса Агентство МИА «Казинформ» обратился за официальным комментарием в городской акимат.

Как прокомментировали в АО «СПК Алматы», ветхие дома, которые расположены на участке вдоль ул. Сулейменова между ул. Жандосова и ул. Рыскулбекова входят в «Программу реновации жилищного фонда г. Алматы на 2021-2025 гг.».

«Реновация на данном участке улиц реализуется совместно с частным инвестором-застройщиком. Проект состоит из 8 очередей строительства многоквартирных жилых домов, реализация которого запланирована не ранее 2025 года.

На сегодня по первой очереди проекта начаты строительно-монтажные работы. В рамках первой очереди снесено 5 ветхих домов, это 40 квартир. 25 семей переселены на постоянную основу в жилой фонд «СПК Алматы», 15 семей планируют вернуться в свой район после окончания строительства нового дома», - сообщили в ведомстве.

Концепция застройки по 2-8 очередям еще не утверждена. Как сообщили в ведомстве, при разработке концепции будут проводиться общественные слушания.

«По данному проекту имеются противоположные точки зрения. Жители ветхих домов выступают за снос и новое строительство, а жители близлежащих - против многоэтажной застройки. В настоящее время с активистами ведется работа по поиску компромиссных решений», - прокомментировали в АО «СПК Алматы».

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Алматы с учетом планов частных застройщиков запланирован снос 32 ветхих домов на 278 квартир.