Алматинцы выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших при крушении самолета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители Алматы отозвались на призыв сдать кровь для пострадавших в результате крушения самолета Bek Air, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях публикуют фотографии, на которых жители Алматы выстроились в очереди, чтобы сдать кровь.

Все они пришли помочь пострадавшим пассажирам в результате крушения самолета.

Как ранее сообщали в акимате Алматы, жителей призвали сдать кровь для пострадавших при крушении самолета.

Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным, число погибших составило 12 человек.

По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям.

Фото: www.facebook.com/baurzhan.karipov