Алматинцы возмутились рекламой казино на фасаде жилого дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы возмутились рекламой казино на фасаде многоэтажного жилого дома. В акимате города прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографию баннера алматинка разместила в Facebook в группу «Дежурный по городу».

«Год назад рекламный баннер с жилого дома, 53 по улице Макатаева сняли. Но в этом году он снова вернулся на свое место. Законна ли такая реклама на фасадах жилых домов?» - написала пользователь.

В пресс-службе управления городского планирования и урбанистики ответили, что в адрес аппарата акима Медеуского района направлено письмо о демонтаже незарегистрированного баннера.

«Дополнительно сообщаем, что, в соответствии с правилами благоустройства, организация работ по удалению самовольно размещаемых информационных сообщений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) независимо от их ведомственной принадлежности, а также демонтаж информационных сооружений, плакатов и других видов информации, установленных с нарушением действующего законодательства, возлагается на аппараты акимов районов города Алматы с последующим благоустройством территории, а также на собственников (владельцев, арендодателей/наймодателей) или арендаторов указанных объектов в соответствии с действующим законодательством», - ответили в управлении.