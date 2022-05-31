31 Мая 2022 10:54

Алматинцы возложили цветы к памятнику жертвам голода

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Церемония возложения цветов к памятнику жертвам голода 1931-1933 годов состоялась в Алматы. В митинге приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, депутаты Сената Парламента РК, известные историки, ученые, жители города и молодежь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Собравшиеся почтили минутой молчания память жертв голода и политических репрессий.

Один из тех, кто считает своим долгом почтить память погибших, - кинорежиссер Геннадий Земель, который родился в Карлаге.

«ГУЛАГ - для кого-то это просто история, а для меня - воспоминания из детства. Мне очень больно говорить об этом. Мой отец - латыш, был арестован в 1937 году. Ему дали три года, но просидел он 12 лет. Моя мать - украинка, ей дали 10 лет, отсидела 5. Мои родители, должно быть, познакомились в той же тюрьме. По словам мамы, я в лагере находился 1 год и 2 месяца. А затем мы с ней переехали в район Долинки. Место, где мы поселились, называлось Тазаянка. Там мы жили в землянке. Серость и уныние того времени до сих пор перед глазами. В 1957 году Топарский лагерь был закрыт, таким образом, поселение стало называться Топар. Все моменты моего детства остались там», - сказал Геннадий Земель.

По его словам, лагеря стали эпицентром трагедии миллионов людей.

Писатель Елубай Смагул предложил в следующем году провести акцию памяти жертв голода и политических репрессий.

«В 2023 году мы должны проехать по улицам города, держа в руках фотографии жертв голода и политических репрессий. Народ должен с грустью вспоминать тех, кто погиб в те годы. Предлагаю в следующем году провести шествие «Мәңгілік халық», - сказал Елубай Смагул.



