Алматинцы возложили цветы к мемориалу «Тағзым»

5 Января 2023, 13:30

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Алматы почтили память погибших во время январских событий и возложили цветы к стеле мемориала «Тағзым». В церемонии приняли участие руководство города и общественные деятели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители духовенства прочли молитву и проповеди вместе с собравшимися о важности мира и согласия. Для посетителей мемориала организовали поминальные обеды в мечетях и подготовили транспорт. Также в мечетях сегодня проходят обряды жертвоприношения.

Аким Алматы Ерболат Досаев, общественные деятели и представители творческой интеллигенции прочитали молитву и совершили обряд жертвоприношения «Құрбан шалу» в Центральной мечети Алматы, чтобы почтить память погибших во время январских событий.

Мечеть посетили президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов, писатель и лауреат государственной премии РК Нурлан Оразалин, ректор университета «Туран», депутат маслихата Алматы Рахман Алшанов, главный редактор газеты «Ана тілі» Кали Сарсенбай, член Совета старейшин Организации тюркских государств Икрам Адырбеков, председатель Алматинского городского филиала Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» Ахан Бижанов, главный редактор журнала «Жұлдыз» Мереке Кулкенов, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Елгезек Акберен, спортсмен Ардак Назаров и другие.

Мемориал жертвам январских событий «Тағзым» открыли в Алматы в декабре прошлого года с участием Главы государства.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы