Алматинцы в часы пик предпочитают ездить в общественном транспорте «зайцем»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 30% пассажиров в Алматы не оплачивают за проезд в общественных транспортах. Об этом сообщил директор ТОО «Алматыэлектротранс» Гани Тажиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо в любом случае производить оплату. Согласно нашему исследованию 30% пассажиров не оплачивают за проезд. Поэтому просьба каждому пассажиру своевременно оплачивать. Когда автобусы заполнены, мы смотрим на транзакции и таким образом выявляем среднюю статистку. У нас есть договор с контрольно ревизионной службой. Они нам еженедельно предоставляют отчеты. Мы работаем над этим. Такие факты бывают особенно в часы пик», - сказал Гани Тажиев на брифинге в акимате.

Отметим, в Алматы регулярные городские автомобильные перевозки пассажиров осуществляет 14 автопарков, из них 13 частных и 1 коммунальный. Организовано 122 городских маршрутов общественного транспорта, в том числе - 114 автобусных, 8 троллейбусных.