+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 3 °С
USD 388.86 EUR 431.28
RUB 6.10 CNY 55.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алматинцы в часы пик предпочитают ездить в общественном транспорте «зайцем»

7 Ноября 2019 16:09
Поделиться:
Алматинцы в часы пик предпочитают ездить в общественном транспорте «зайцем»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 30% пассажиров в Алматы не оплачивают за проезд в общественных транспортах. Об этом сообщил директор ТОО «Алматыэлектротранс» Гани Тажиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Вопрос повышения цен на проезд в Алматы не рассматривается – акимат
Появится ли Face Pay и оплата банковской картой в общественном транспорте Алматы Реальная стоимость проезда в Алматы составляет 250 тенге – акимат Плату за проезд в общественном транспорте планируют поднять в Актау

«Необходимо в любом случае производить оплату. Согласно нашему исследованию 30% пассажиров не оплачивают за проезд. Поэтому просьба каждому пассажиру своевременно оплачивать. Когда автобусы заполнены, мы смотрим на транзакции и таким образом выявляем среднюю статистку. У нас есть договор с контрольно ревизионной службой. Они нам еженедельно предоставляют отчеты. Мы работаем над этим. Такие факты бывают особенно в часы пик», - сказал Гани Тажиев на брифинге в акимате.

Отметим, в Алматы регулярные городские автомобильные перевозки пассажиров осуществляет 14 автопарков, из них 13 частных и 1 коммунальный. Организовано 122 городских маршрутов общественного транспорта, в том числе - 114 автобусных, 8 троллейбусных.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив