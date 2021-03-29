Алматинцы стали чаще заболевать коронавирусом при контактах в семьях - санврач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова рассказала, где больше всего заражаются коронавирусом горожане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 6% возросла заболеваемость граждан при контактах в семьях - более 34%, снизился удельный вес заразившихся на объектах торговли до 20%, что следует расценивать, как результат приостановления работ торговых центров и домов, рынков в выходные дни. Но все также остается высоким последствия посещения населением внутриквартальных магазинов и торговых продуктовых сетей», - отметила Асель Калыкова.

Представитель управления общественного здоровья города Алматы, руководитель Центра телемедицины Лаура Мырзагали заявила, что в реанимациях города находятся 145 пациентов. Все они в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Алматы увеличивается количество заболевших детей до одного года.

Напомним, 28 марта аким Алматы заявил, что в городе началась третья волна коронавируса и обратился к жителям с призывом соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также не посещать общественные места.

Градоначальник также высказался об открытых ресторанах и ТРЦ в пригороде мегаполиса и возможном закрытии города в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.