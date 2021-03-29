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    17:02, 29 Март 2021 | GMT +6

    Алматинцы стали чаще заболевать коронавирусом при контактах в семьях - санврач

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова рассказала, где больше всего заражаются коронавирусом горожане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 6% возросла заболеваемость граждан при контактах в семьях - более 34%, снизился удельный вес заразившихся на объектах торговли до 20%, что следует расценивать, как результат приостановления работ торговых центров и домов, рынков в выходные дни. Но все также остается высоким последствия посещения населением внутриквартальных магазинов и торговых продуктовых сетей», - отметила Асель Калыкова.

    Представитель управления общественного здоровья города Алматы, руководитель Центра телемедицины Лаура Мырзагали заявила, что в реанимациях города находятся 145 пациентов. Все они в тяжелом состоянии.

    Ранее сообщалось, что в Алматы увеличивается количество заболевших детей до одного года.

    Напомним, 28 марта аким Алматы заявил, что в городе началась третья волна коронавируса и обратился к жителям с призывом соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также не посещать общественные места.

    Градоначальник также высказался об открытых ресторанах и ТРЦ в пригороде мегаполиса и возможном закрытии города в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматы
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