Алматинцы смогут проехать по развязке на «Алтын Орде» в ноябре

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы смогут проехаться по новой развязке возле рынка «Алтын Орда» уже в ноябре этого года. Об этом в ходе своего рабочего визита в Алматинскую область сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр отметил, что строительные работы на данной развязке будут полностью завершены до конца октября.

«Мы в течение недели или 10 дней завершим обустройство дороги, установим освещения и знаки. В начале ноября водители смогут проехать по этой развязке», - сказал он.

По его словам, работы сейчас ведутся новой подрядной организацией «Сине Мидас Строй». Несмотря на сжатые сроки, развязка будет качественной и соответствовать всем нормам. Качество выполняемых работ проверяется специалистами Национального центра качества дорожных активов и «КазАвтоЖола».

Ранее вице-министр заявил , что по поручению Премьер-Министра РК в октябре будут полностью завершены работы на транспортной развязке «Алтын Орда».



