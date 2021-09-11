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    19:36, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Алматинцы смогут проехать по развязке на «Алтын Орде» в ноябре

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы смогут проехаться по новой развязке возле рынка «Алтын Орда» уже в ноябре этого года. Об этом в ходе своего рабочего визита в Алматинскую область сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-министр отметил, что строительные работы на данной развязке будут полностью завершены до конца октября.

    «Мы в течение недели или 10 дней завершим обустройство дороги, установим освещения и знаки. В начале ноября водители смогут проехать по этой развязке», - сказал он.

    По его словам, работы сейчас ведутся новой подрядной организацией «Сине Мидас Строй». Несмотря на сжатые сроки, развязка будет качественной и соответствовать всем нормам. Качество выполняемых работ проверяется специалистами Национального центра качества дорожных активов и «КазАвтоЖола».

    Ранее вице-министр заявил , что по поручению Премьер-Министра РК в октябре будут полностью завершены работы на транспортной развязке «Алтын Орда».



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