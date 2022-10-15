Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение
Алматинцы продолжают вакцинироваться от коронавируса
15 Октября 2022, 22:20

Алматинцы продолжают вакцинироваться от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила о проводимой иммунопрофилактике в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что в целом по городу за девять месяцев этого года по ряду профилактических прививок достигнут требуемый уровень - не менее 71,2%-74,9% охвата населения. В том числе охват против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита, вирусного гепатита «В».

По словам спикера, охват вакцинацией против вирусного гепатита В и туберкулеза составил 86,1% новорожденных в роддомах. Основными причинами недостаточного охвата новорожденных вакцинацией остаются временные медицинские противопоказания и отказы родителей от вакцинации.

«Сегодня в Алматы имеются все вакцины для обеспечения охвата населения плановыми профилактическими прививками», - заявила спикер.

Асель Калыкова добавила, что в городе продолжается вакцинация и ревакцинация населения против КВИ. С 1 февраля 2021 года по 10 октября 2022 года против коронавируса вакцинированы первым компонентом 1 219 584 человека, что составляет 81,5% от запланированного населения, вторым компонентом – 1 197 291 человек, или 80 %.

Также по состоянию на 10 октября против COVID-19 ревакцинированы 616 143 человека, что составляет 68,5% от общего количества лиц, вакцинированных полным курсом. Повторным курсом ревакцинации охвачены 77 235 человек (55,8%).

Иммунная прослойка по городу составляет 42,2% (863 988) от всего населения (2 048 436), в том числе 40,4% (828 141) - за счет вакцинированных и 1,7% (35 866) - за счет переболевших коронавирусной инфекцией за последние шесть месяцев.


Новости по теме
Более 700 казахстанцев лечатся от коронавируса
Смертность от онкозаболеваний снизилась на 8,5% в Казахстане
Врач дал совет беременным в связи с ростом гриппа и ОРВИ
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Жители Астаны отдали 45 млн тенге мошеннице в надежде получить госжилье
Как приучить ребенка к чтению - советы экспертов
Землетрясение произошло в 33 км на юг от Алматы
Уличные мошенники орудуют в Алматы
Более 700 казахстанцев лечатся от коронавируса
Водители автобуса и легковушки устроили драку на дороге в Алматы
Перенос VIP-терминала объяснили в аэропорту Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив