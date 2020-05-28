Алматинцы предложили цифровые решения городских вопросов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел онлайн-прием горожан, в ходе которого жители внесли предложения по улучшению системы образования и здравоохранения, а также городского хозяйства с применением IT-технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил на своей личной странице в Instagram Бакытжан Сагинтаев, онлайн-прием, в первую очередь, удобен для горожан. Записавшимся на прием нет необходимости тратить время на дорогу и ожидание в очереди.

В ходе приема поступил ряд конструктивных предложений по образованию и здравоохранению и цифровым технологиям.

Как сообщил аким, будет изучено предложение по внедрению методологии по повышению качества образования, внесенное директором института химических и биологических технологий КазНИИТУ им. К. Сатпаева З. Туйебаховой.

«Также особого внимания заслуживает обращение руководителя Фонда диабетического просвещения Н. Тукалевской о возобновлении деятельности школы диабета для детей и взрослых», - написал аким Алматы Б. Сагинтаев.

Аким города отметил, что возьмет на особый контроль реализацию пилотного проекта директора Алматинской лаборатории искусственного интеллекта Д. Жусупова, разработавшего приложение по ранней диагностике инсульта, что позволит снизить степень и количество инвалидности, вызываемой невралгическим дефицитом от последствий ишемического инсульта.

Другой горожанин — директор компании «Ассистент.кз» Р. Тубекбаев, готов внедрить онлайн-бухгалтерию в организациях социальной сферы города.

«Призываю IT-сообщество активно предлагать свои наработки по цифровизации, которые помогут оптимизировать процессы в социальной сфере, МСБ, транспорте и ЖКХ», — обратился Б. Сагинтаев к разработчикам и программистам.

Театральный деятель А. Боранбай поднял проблему актеров частных театров, остающихся без места для репетиций. На это градоначальник ответил, что рассмотрит возможность предоставления городских площадок.

В перспективе все меры поддержки деятелей Алматы будут оказаны в рамках программы по развитию креативных индустрий.