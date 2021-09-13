Алматинцы пожаловались на вырубку краснокнижных деревьев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы пожаловались на вырубку около 300 деревьев по улице Керей-Жәнібек хандар в Медеуском районе города. Они предположили, что среди них есть краснокнижные. В акимате проверили это место, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о том, что активисты требуют наказать виновных, появилась в сети.

«Требуем уголовного наказания за вырубку около 300 деревьев, среди которых есть краснокнижные! По адресу Керей-Жаныбек хандар, 368», - написала в своем аккаунте в Facebook экоактивистка Салтанат Ташимова.

В управлении зеленой экономики города ответили, что деревья вырубили на участке в 1,15 га. Из них территория в 1 га имеет целевое назначение – строительство кэмпинга, еще 0,15 га – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

«Так как эта территория предназначена для строительства кэмпинга, по правилам зеленых насаждений требуется разрешение на снос, но на территории ИЖС для сноса разрешение не требуется. Специалисты управления зеленой экономики совместно с природоохранной прокуратурой и полицией выехали для обследования, однако охрана их не пропустила. На следующий день осуществлен выезд специалистов управления и ботанического сада совместно с общественностью и составлен акт на незаконную вырубку порядка 300 деревьев», - уточнили в УЗЭ.

Сообщается, что официально порода и вид деревьев пока не установлены. Ботанический сад представит результат лабораторных исследований в течение 3-5 дней. По предварительным данным, вырублены яблони Сиверса, которые включены в Красную книгу Казахстана.