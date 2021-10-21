Алматинцы пожаловались на трудности перехода с КСК на ОСИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители одного из многоквартирных домов в Жетысуском районе Алматы пожаловались акиму города на КСК. По их словам, они не могут перейти на новую форму управления домами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время прямого эфира на телеканале «Алматы», жительница микрорайона Кокмайса спросила у акима, как правильно перейти на ОСИ: «Наш КСК вообще не работает, они не работали на протяжении семи лет. Непонятно, чем председатель занимается. Она не хочет отдавать, даже если мы хотим перейти на ОСИ, она угрожает тем, что будет в суд подавать, якобы наш дом в долгу перед ней. Не знаем куда обратиться, что сделать, чтобы перейти на ОСИ?», - обратилась алматинка.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил, что сейчас управление жилищной политики проводит консультацию, помогает всем КСК вместе с акиматами района перейти на объединение собственников имущества (ОСИ) или простое товарищество (ПТ).

«Закон принят, вы должны перейти либо на ОСИ, либо на ПТ. Другого варианта нет. Оставаться на КСК мы сейчас не можем. Вот, вы говорите, что никакого ремонта не проводится, а председатель КСК грозит судом, но жильцы сами могут подать в суд на председателя КСК и спросить, куда подевались деньги, которые платили жильцы, почему дом находится в плачевном состоянии. Не надо бояться этих угроз. Понятно, что сейчас идет битва между жильцами и председателями КСК, они не хотят терять свой хлеб. Вы должны провести общее собрание жильцов и определиться сами, в какой форме пойдете - ОСИ или ПТ», - ответил аким.

Он поручил руководителю городского управления жилищной политики Данияру Кырыкбаеву разобраться с этим вопросом.

Ранее сообщалось о количестве многоквартирных домов, создавших ОСИ и ПТ в Алматы.

Отметим, в начале года акимат Алматы разъяснил алгоритм регистрации и создания ОСИ.