Алматинцы пожаловались на отсутствие тепла в квартирах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Алматы в социальных сетях жалуются на отсутствие тепла в квартирах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все нет отопления в доме по Назарбаева, 189/2. 10 дней мерзнем. Дети простыли. Да и взрослые, мы тоже. Ссылаются на КСК. КСК на ремонт. Неужели нельзя было летом приготовить сани?! Акимат, вы же тут рядом. Пройдите и убедитесь! В соседнем подъезде бабушка 90 лет, мерзнет. Обещали в воскресенье подключить, так и нет тепла», - возмущается алматинка.

В ТОО «Алматинские тепловые сети» ответили, что по данному адресу со стороны компании параметры, на границе балансового разграничения, предоставлены.

«В данное время система отопления самого дома отключена. КСК производит частичную замену системы отопления в техподвале по госпрограмме», - сообщили в АлТС.

Другая жительница города, проживающая по улице Байтұрсынова, 191, также заявила, что в доме имеется проблема с отоплением и горячим водоснабжением: «Со вчерашнего дня вместо горячей воды течет холодная, батареи чуть тёплые», - написала она в группе в Facebook.

Еще одна пользовательница Сети написала, что ее дом по проспекту Гагарина, 280а, до сих пор не подключили к отоплению.

«Дома ужасный холод, на улице и то теплее, чем в квартирах. Мы уже и звонили в акимат, но от нас просто отмахнулись и дали телефон главного специалиста по отоплению Бостандыкского района Ерлана Сейдуллаева. Я вчера звонила ему, объяснила ситуацию, человек покивал головой, сказал, отопление вечером будет и ничего не изменилось. Батареи холодные как были, так и остались, в том числе полотенцесушители в ванной. Эта история повторяется с нашим домом из года в год! Нас подключают только после 20 октября, и то не на полную мощность», - пожаловалась алматинка.

Сообщается, что специалисты «АлТС» занимаются по данным обращениям.

Недавно также появилась жалоба касательно отсутствия тепла в научном центре педиатрии и детской хирургии: «Тяжелобольные дети центра мерзнут в холодных палатах… кто будет отвечать за здоровье детей? Почему маленькие пациенты остались без тепла?» - задалась вопросом пользовательница Facebook.

В «АлТС» тогда ответили, что теплоснабжение в научный центр подано в день начала отопительного сезона 2 октября текущего года.

«Временное отсутствие теплоносителя связано с активным подключением близлежащих объектов, что отразилось на снижении давления в сетях. Сотрудниками ТОО «Алматинские тепловые сети» проведены работы по стабилизации работы сетей в Научном центре. Текущий отопительный сезон проводится согласно утверждённому температурному графику, с расчетом на погодные условия. Как правило, для полной нормализации централизованного теплоснабжения необходимо около недели после открытия отопительного сезона. Это связано с технологическими особенностями систем передачи тепловой энергии», - отметили в компании.

Кроме того, недавно сообщалось, что ряд домов в Алматы остался без тепла из-за аварии на магистральном трубопроводе.