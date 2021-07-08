АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы пожаловались на отсутствие кондиционеров в автобусах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На улице +40, 45 градусов. А в автобусах города нет кондиционеров. Я могу сказать, что кондиционеров нет у 70-80% автобусов. Да и интервалы некоторых автобусов составляют 20-25 минут. Прощу помочь с этой проблемой», - озвучил свое предложение в прямом эфире на телеканале Алматы житель города.

Руководитель управления городской мобильности Гани Мурзаханов ответил, что кондиционеры на сегодня имеются в 1198 автобусах, а в 1243 - не имеются.

«На сегодня кондиционеры 62 автобусов находятся в неисправном состоянии. Мы ожидаем запчасти из Китая и России. В течение 10 дней они должны поступить. После мы подключим кондиционеры», - ответил он.

Аким города Бакытжан Сагинтаев добавил, что в городе не хватает еще 1000 автобусов. Это требует больших денег.

«Потому что, мы каждый год закупаем новые автобусы, а они имеют свой срок эксплуатации. Ломаются. Мы с 2012 года держим тариф за проезд на одном уровне - 80 тенге. Субсидируем. Благодаря этому у нас в городе есть 20 перевозчиков. Они обеспечивают 50% города, а остальные 50% - Алматыэлектротранс», - сказал аким.

По его словам, до конца года акимат планирует приобрести еще 300 автобусов.