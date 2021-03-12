РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:06, 11 Март 2021 | GMT +6

    Алматинцы пожаловались на огромную яму в центре города

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На огромную яму по проспекту Абая, где обвалилась брусчатка, пожаловались алматинцы. В акимате Бостандыкского района прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вот такой провал через весь тротуар появился на пр. Абая, уг. Биокомбинатской (южная сторона). Причем даже с его края земля ощутимо оседает под ногами. Как бы кто-нибудь туда не провалился, ходите осторожнее», - пишет пользователь в Facebook.

    В аппарате акима Бостандыкского района ответили, что по данному адресу в 2019-2020 году проводились земляные работы по прокладке силового электрического кабеля по проекту «Перевод нагрузок с ПС-19 А на вновь построенную ПС Мамыр». Заказчиком проекта является АО «Алатау Жарык Компаниясы», подрядчик, выполнявший работы ТОО «Бадимус Строй».

    «Информация о просевшем месте брусчатки на тротуаре доведена до руководства АО «Алатау Жарык Компаниясы», для принятия срочных мер восстановления. По информации начальника капитального строительства АО «Алатау Жарык Компаниясы» и главного инженера РЭС-2, восстановление просадки на тротуаре будет восстановлено в кратчайшие сроки», - ответили в акимате района.


    Теги:
    Алматы Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!