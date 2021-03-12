Алматинцы пожаловались на огромную яму в центре города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На огромную яму по проспекту Абая, где обвалилась брусчатка, пожаловались алматинцы. В акимате Бостандыкского района прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вот такой провал через весь тротуар появился на пр. Абая, уг. Биокомбинатской (южная сторона). Причем даже с его края земля ощутимо оседает под ногами. Как бы кто-нибудь туда не провалился, ходите осторожнее», - пишет пользователь в Facebook.

В аппарате акима Бостандыкского района ответили, что по данному адресу в 2019-2020 году проводились земляные работы по прокладке силового электрического кабеля по проекту «Перевод нагрузок с ПС-19 А на вновь построенную ПС Мамыр». Заказчиком проекта является АО «Алатау Жарык Компаниясы», подрядчик, выполнявший работы ТОО «Бадимус Строй».

«Информация о просевшем месте брусчатки на тротуаре доведена до руководства АО «Алатау Жарык Компаниясы», для принятия срочных мер восстановления. По информации начальника капитального строительства АО «Алатау Жарык Компаниясы» и главного инженера РЭС-2, восстановление просадки на тротуаре будет восстановлено в кратчайшие сроки», - ответили в акимате района.